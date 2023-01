Im TV: Marc Terenzi macht seiner Verena einen Heiratsantrag

Verena Kerths (41) Wunsch ist in Erfüllung gegangen! Die Moderatorin musste als Erste das Dschungelcamp verlassen. Zuvor hatte sie in der Show über ihre Beziehung mit Marc Terenzi (44) gesprochen. Vor ihren Mitcampern Papis Loveday (46) und Claudia Effenberg (57) hatte sich die Blondine bereits ihre Hochzeit mit dem Sänger ausgemalt. Diese wird schon bald stattfinden – denn Marc stellte seiner Verena die Frage aller Fragen!

Frisch aus dem australischen Dschungel ging es für die 41-Jährige zu ihrem Partner. Am Strand angekommen, erwartete die Beauty ein Picknick und eine besondere Überraschung: Marc machte Verena einen Heiratsantrag! "Ich bin so nervös, weil ich dich fragen möchte, ob du mich nie wieder vermissen möchtest", erklärte er und ging vor seiner Liebsten auf die Knie. Seine Angebetete konnte ihr Glück kaum fassen und fiel ihrem Frisch-Verlobten in die Arme: "Wir sind verlobt!"

Noch vor einigen Tagen hatte Verena deutlich gemacht, dass sie unbedingt vor den Traualtar treten wolle. Nichtsahnend hatte sie Papis wissen lassen: "Ich muss aber einmal heiraten, Schatz. Das geht nicht anders! Am besten jetzt gleich, wenn ich hier rauskomme." Der Wink mit dem Zaunpfahl scheint bei Marc also angekommen zu sein.

Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

Verena Kerth und Marc Terenzi bei den Bunte New Faces Award

Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

