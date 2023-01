Nach Anklage: Wie geht es Alec Baldwin und seiner Familie?

Wie steht es aktuell um Alec Baldwin (64)? Der Schauspieler wird erneut an ein schreckliches Erlebnis erinnert: Während eines Drehs feuerte der Filmstar versehentlich Schüsse auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ab. Am Donnerstag kam es dann zu einer Anklage des achtfachen Vaters – er wird sich womöglich vor Gericht verantworten müssen. Ein Insider verriet jetzt, wie es Alec und seiner Familie seit der Verkündung geht.

"Sie waren auf alle Ergebnisse vorbereitet, aber nichts kann einen auf so etwas vorbereiten", berichtete die Quelle gegenüber People. Das Paar versuche seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf seinen Nachwuchs zu richten: "Sie stützen sich wirklich aufeinander und versuchen, sich auf die Kinder zu konzentrieren." Alecs Frau soll ihm in dieser Zeit bedingungslos zur Seite stehen: "Hilaria war Alecs Fels in der Brandung und es bricht ihr das Herz, ihn so verzweifelt zu sehen." Sie tue "alles, was sie kann, um ihn zu unterstützen und sie tun ihr Bestes, um für die Kinder stark zu bleiben."

Bisweilen haben sich weder Alec noch Hilaria Baldwin (39) persönlich dazu geäußert. Der 64-Jährige wurde erstmals am Freitag in New York gesichtet, wie er raschen Schrittes unterwegs zu einem Bürogebäude war. Das Video, das Fox News vorliegt, zeigt ihn, wie er sein Gesicht vor den Kameras versteckt und schnell im Gebäude verschwindet.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin in New York

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Januar 2019 in Los Angeles

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

