"Rust": Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung angeklagt!

Nun hat Alec Baldwin (64) tatsächlich eine Anklage am Hals! Im November 2021 erlebte der US-amerikanische Hollywoodstar einen regelrechten Albtraum. Bei den Dreharbeiten seines neuen Filmes "Rust" hatte der TV-Star versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Bis heute beteuert Alec immer wieder seine Unschuld. Nun wurde jedoch bekannt: Er wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und muss deswegen womöglich bald vor Gericht!

Laut mehreren Berichten, wie z.B. von The Wrap, hat die Staatsanwaltschaft von New Mexico nun im Falle der Set-Tragödie Folgendes bestätigt: Alec muss sich wegen der tödlichen Schüsse auf Halyna in zwei Fällen der fahrlässigen Tötung verantworten. Gleiches gilt für Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenmeisterin am Set. Die Anklagen dazu sollen Ende des Monats offiziell eingereicht werden, wie es weiter in dem juristischen Statement heißt.

Alec hat sich bisher noch nicht zu den Anklagen zu Wort gemeldet. Doch augenscheinlich muss sich der 64-Jährige schon bald vor Gericht verantworten. Weitere Details gab die Staatsanwaltschaft diesbezüglich aber noch nicht preis.

Anzeige

Instagram / alecbaldwininsta Kamerafrau Halyna Hutchins (†42)

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de