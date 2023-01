Nach Shakira-Drama: Gerard Piqué hängt mit Irina Shayk ab

Will Gerard Piqué (35) seiner Ex Shakira (45) noch eins auswischen? Der Fußballer und die Sängerin hatten sich im vergangenen Sommer nach mehr als zehn Jahren Beziehung und zwei Kindern getrennt. Der Sportler soll die Kolumbianerin betrogen haben – diese hetzte daraufhin in einem neuen Song gegen ihren Ex. Nun ließ Gerard sich lächelnd mit dem Model Irina Shayk (37) ablichten. Ein Seitenhieb gegen Shakira?

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Spanier und die gebürtige Russin bei einem NBA-Spiel in Paris. Der 35-Jährige legt auf dem Foto lässig den Arm um die Laufstegschönheit und lächelt in die Kamera. Doch die beiden sind wohl nur Freunde. Denn Gerard zeigt sich bereits öffentlich mit seiner neuen Freundin Clara Chia Marti und Irina soll sich angeblich wieder ihrem Ex Bradley Cooper (48) annähern.

In dem Trennungslied der "Waka Waka"-Interpretin schießt Shakira offenbar auch gegen die neue Freundin des Vaters ihrer Kinder. "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht", singt die 45-Jährige.

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im September 2014

Emilio Utrabo / MEGA Clara Chia Marti und Gerard Piqué im November 2022

