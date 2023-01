Nanu? Gerard Piqué bezahlt wohl Lippen-Filler seiner Affäre

Bastelt sich Gerard Piqué (35) etwa seine Traumfrau zusammen? Im Juni vergangenen Jahres gab seine Ex-Frau Shakira (45) die Trennung von dem Vater ihrer beiden Kinder bekannt. Der Grund: Gerard soll die Musikerin mit der 23-jährigen Clara Chia Marti betrogen haben. Doch ganz zufrieden ist er mit der Studentin scheinbar noch nicht: Gerard soll nun eine Lippenauffüllung seiner neuen Freundin bezahlt haben!

Das behauptete jetzt zumindest der spanische Journalist Jordi Martin: "Ich glaube, du hast vor ein paar Tagen für Claras Lippen bezahlt, nicht wahr? Du musstest die Fäden ziehen, um Clara in deiner Firma einzustellen und sie in eine Position zu bringen, die selbst ihre Kollegen bei Kosmos nicht verstehen", soll er laut der Zeitung Marca in einem Brief an Gerard geschrieben haben. Jordi ist der Meinung, dass sich der einstige Profikicker neben der Sängerin "winzig gefühlt" habe, weswegen er jetzt mit einer 23-Jährigen zusammen ist. "Shakira braucht niemanden, der für ihre kosmetischen Auffrischungen bezahlt", provozierte der Journalist außerdem.

Aber auch Shakira scheint schon gegen die Affäre ihres Ex zu wettern: "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht", heißt es unter anderem in einer neuen Single – womit sich die 45-Jährige unmissverständlich mit Clara vergleicht.

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

Getty Images Gerard Piqué im Oktober 2019

Getty Images Gerard Piqué und Shakira

