Angeblich betrogen: So erfuhr Shakira von Piqués Untreue!

Shakira (45) packt aus! Im Juni wurde bekannt, dass die Sängerin nach über elf Jahren Beziehung wieder Single ist: Ihr Partner Gerard Piqué (35) soll sie betrogen haben. Bisher hat sich der Profifußballer nicht persönlich dazu geäußert. Kurze Zeit später kam jedoch ans Licht, dass er seine 23-jährige Assistentin daten soll. Nun gab Shakira einen Hinweis, wie sie von der Untreue ihres Freundes erfahren hat.

In der Show "This Morning" erzählte die zweifache Mutter: "Ich wollte zum Kühlschrank gehen, um die Wahrheit zu finden. Ich denke, das passiert allen Frauen hin und wieder. Du denkst, du bist in einer echten Beziehung und es ist nicht wirklich so wahr, wie du denkst." Denn wie der Influencer Ker Weinstein behauptet, hatte sich darin Essen befunden, das Piqué gar nicht mochte. Daraufhin hatte die Musikerin angeblich auf die Anwesenheit von dessen Affäre Clara Chia Marti geschlossen.

Eine ähnliche Anspielung macht Shakira in ihrem Musikvideo zu ihrem neuen Song "Te Felicito". Darin ist zu sehen, wie die "Hips Don't Lie"-Interpretin einen Kühlschrank anschaut. Währenddessen singt sie: "Ihre Wunde hat meine Haut nicht geöffnet, aber meine Augen haben es getan."

Getty Images Shakira im Mai 2022

Emilio Utrabo / MEGA Clara Chia Marti und Gerard Piqué im November 2022

Getty Images Shakira im Februar 2020

