Pietro & Lauras Baby: Alessio Lombardi trifft seinen Bruder!

Pietro Lombardi (30) könnte wohl kaum glücklicher sein! Der DSDS-Star wurde endlich zum zweiten Mal Papa und durfte mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa (27) einen Sohn auf der Welt begrüßen – den kleinen Leano Romeo. Aus seiner gescheiterten Ehe mit Sarah Engels (30) hat er außerdem noch seinen Erstgeborenen Alessio (7). Nun zeigte Pietro den Moment, in dem seine beiden Söhne einander zum ersten Mal kennenlernten!

In einem Video auf Instagram ist der intime Moment zu sehen. Während Leano noch in einem Krankenhausbettchen ist, legt Alessio liebevoll seine Hand auf dessen Bauch und deckt ihn anschließend zu. "Meine zwei Jungs. Der schönste Moment in meinem Leben. Ich liebe euch", schwärmte Pietro von seinem Familienglück und berichtete: "Alessio war drei Tage nach der Geburt der erste Besuch. Ich werde diesen Moment niemals vergessen."

Auch die Promis freuten sich mit Laura und Pietro über ihren Nachwuchs. Unter anderem Yeliz Koc (29) graulierte: "Ich bin so glücklich, dass es dem Kleinen und euch gut geht. Hab euch lieb!" Pietros Ex und Alessios Mama Sarah hat sich ebenfalls schon gemeldet und hinterließ ihre Glückwünsche.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Alessio im Oktober 2022

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im September 2020

