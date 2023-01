Pietro Lombardis Baby ist da: So süß gratuliert Sarah Engels

Sarah Engels (30) widmet Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) liebe Worte! Am Freitagabend verkündete Laura endlich das, worauf Fans wochenlang gewartet haben: Ihr Baby ist endlich auf der Welt. Sie postete ein Foto von sich, ihrem Verlobten Pietro Lombardi und ihrem Nachwuchs im Netz. Das Paar nannte seinen Sohn Leano Romeo. Zur Geburt des Babys gratulierte auch Pietros Ex Sarah Engels ganz herzlich!

Mit "Herzlichen Glückwunsch" kommentierte Sarah Lauras Post auf Instagram. Den Text ergänzte sie mit betenden Händen und einem roten Herzchen-Emoji. Einige Follower reagierten auf Sarahs Gratulation jedoch mit Lach-Emojis. "Warum soll man so was Schönes nicht kommentieren, nur, weil man nicht mehr zusammen ist? Sie ist toll!", setzte sich ein Follower für die Sängerin ein. "Ich finde es megasüß und echt toll, dass Sarah sich so mit freut", meinte ein anderer.

Pietro lernte Sarah 2011 bei DSDS kennen und lieben. Während sie den zweiten Platz belegte, gewann Pietro die Castingshow. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio (7) auf die Welt. 2016 folgte jedoch die Trennung des Paares. Inzwischen hat Sarah mit ihrem Mann Julian Büscher (29) auch ihr zweites Kind bekommen – eine Tochter mit dem Namen Solea Liana (1).

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Pietro Lombardi und Sarah Engels, September 2016

Pietro Lombardi, DSDS-Juror

