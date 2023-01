So groß ist Cheyenne Ochsenknechts Babybauch mittlerweile!

Cheyenne Ochsenknecht (22) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Ende Dezember hatte die Influencerin endlich die Bombe platzen lassen, dass ihr Mann Nino Sifkovits und sie zum zweiten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Zuvor hatte es bereits wochenlang Spekulationen gegeben, nachdem ein Insider die freudigen Nachrichten ausgeplaudert hatte. Seitdem gibt die Blondine ihren Fans auch immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun setzte Cheyenne ihren wachsenden Babybauch ein weiteres Mal in Szene.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 22-Jährige nun einen kurzen Clip, in dem ihre mittlerweile ganz schön runde Körpermitte bestens zur Geltung kam. Liebevoll streichelt die werdende Mama ihren Bauch und macht währenddessen einen vorfreudigen Gesichtsausdruck. Zudem verwendete Cheyenne einen Sticker, auf dem "Baby wird geladen" zu lesen ist, während sechs blaue Schmetterlinge immer wieder den Ladebalken füllen.

Vor wenigen Wochen hatte Cheyenne bereits verraten, dass die Eltern auch gar nicht mehr lange auf ihr zweites Kind warten müssen. Die Diese Ochsenknechts-Schönheit und ihr Partner würden nämlich schon seit geraumer Zeit, genauer gesagt seit vergangenem Sommer, von ihrem erneuten Babyglück wissen. "Das Bäuchlein ist für die zweite Schwangerschaft aber sehr klein", findet sie.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, ihre Tochter Mavie und ihr Mann Nino im Dezember 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Januar 2023

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

