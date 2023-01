Sorge bei Amy Childs: Sie spürte Tritte der Babys nicht mehr

Amy Childs (32) musste das Krankenhaus aufsuchen. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte sich die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin mit freudigen Nachrichten bei ihren Fans gemeldet: Der TV-Star ist wieder schwanger – und das sogar mit Zwillingen. Doch ganz so einfach scheint die Schwangerschaft der Britin wohl nicht zu verlaufen. Bereits im Dezember erzählte sie von einem besorgniserregenden Zwischenfall. Jetzt meldet sich Amy erneut mit schockierenden Nachrichten bei ihren Fans: Sie hat die Tritte ihrer Babys nicht mehr gespürt.

In ihrer Instagram-Story erzählt die 32-Jährige: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich keinen Tritt gespürt habe, also habe ich sofort die Hebamme angerufen." Diese habe die werdende Zwillingsmama direkt ins Krankenhaus geschickt, um sicherzustellen, dass es ihren Babys gut geht. "Natürlich habe ich mich untersuchen lassen. Es war alles in Ordnung", gibt Amy Entwarnung. Dennoch seien ihre Sorgen damit nicht verschwunden.

Schon vor wenigen Wochen hatte die baldige Vierfachmama einen Arzt aufsuchen müssen, denn sie sei fast ohnmächtig geworden. "Ich bin vom Tisch aufgestanden und nach draußen gegangen, um frische Luft zu schnappen, und habe mich dann für etwa zehn Minuten auf den eiskalten Boden gelegt", erinnerte sie sich in einem Interview mit OK!

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, TV-Star

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, TV-Star

Getty Images Amy Childs, englische Fernsehpersönlichkeit

