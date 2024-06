Wie ihre Mama: Amy Childs Tochter hat ebenfalls Legasthenie

Amy Childs (34) ist eine stolze Mama! Das beweist die TV-Bekanntheit jetzt auf Instagram, als sie der Welt mitteilt, dass bei ihrer Tochter Polly Legasthenie diagnostiziert wurde – eine häufige Lernschwäche, die bei den Betroffenen vor allem Probleme beim Lesen, Schreiben und Rechtschreiben verursacht. Unter ein Foto der Siebenjährigen, das sie in ihrer Schuluniform zeigt, schreibt Amy: "Vergangene Woche haben wir erfahren, dass Polly Legasthenikerin ist. [...] Ich möchte nur sagen, Polly, du bist das erstaunlichste und schönste Mädchen, du arbeitest hart, du bist freundlich und das liebenswerteste Mädchen, ich bin so verdammt stolz auf dich, Polly. Du bist wirklich das außergewöhnlichste Mädchen der Welt."

Zwar ging Amy bereits in der Vergangenheit offen damit um, selbst Legasthenikerin zu sein – in ihrem Beitrag spricht die Britin aber erneut darüber, wie ihr die Lernschwäche das Leben schwer machte. "Die Kämpfe, die ich Tag für Tag durchmachte, mit Schularbeiten kämpfte, es schwer fand, zu lesen, es war wirklich hart", gibt sie zu. Aufgeben war aber trotzdem nie eine Option für die The Only Way Is Essex-Bekanntheit. "Ich habe immer mein Bestes gegeben, ich war selbstbewusst, ich konnte in einen Raum gehen und mit jedem sprechen, ich hatte erstaunliche Manieren und ich wurde Schulsprecherin", führt sie weiter aus und ergänzt: "Nur weil man eine Diagnose hat, heißt das nicht, dass man im Leben nicht das erreichen kann, was man will."

Das gilt auch für die 34-Jährige – vor allem in ihrem Privatleben scheint es derzeit gut zu laufen. In ihrem Verlobten Billy Delbosq fand Amy die Liebe ihres Lebens. Das Glück des Paares machte dann die Geburt ihrer Zwillinge im April vergangenen Jahres perfekt. Obwohl die Rolle als Mutter sie sehr erfülle, gab sie schon zu, dass es manchmal schwierig sei. "Ich arbeite lange und habe Zwillinge unter einem Jahr. Sie sind sehr anstrengend und es kann manchmal hart sein", gestand die Influencerin im Dezember 2023 gegenüber OK!. Trotzdem liebe sie ihren Nachwuchs über alles. "Aber wenn ich sehe, wie sie zusammenhalten, ist es so schön, das zu beobachten", schwärmte sie.

Getty Images Amy Childs bei den National Television Awards 2021

Instagram / amychilds1990 Billy Delbosq und Amy Childs mit ihren Zwillingen, April 2023

