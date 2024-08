Süße Fotos: So groß sind die Zwillinge von Amy Childs schon

Mit Kindern vergeht die Zeit wie im Flug. Das muss sich auch Amy Childs (34) denken – denn wie neue Schnappschüsse auf Instagram zeigen, sind die Zwillinge der The Only Way Is Essex-Bekanntheit ganz schön gewachsen! Zusammen mit ihrer Familie verbringt sie einen Tag am Wasser und veröffentlicht neben anderen Aufnahmen ein niedliches Bild von Billy und Amelia, das sie am Strand sitzend zeigt. Dazu schreibt Amy: "Strandtage".

Wie bereits in der Vergangenheit macht Amy deutlich, dass sie eine stolze Mama ist. So auch, als sie ihren Followern offenbarte, dass bei ihrer ältesten Tochter Polly Legasthenie diagnostiziert wurde – eine Lernschwäche, die bei den Betroffenen vor allem Probleme beim Lesen und Schreiben verursacht. Damals schrieb die 34-Jährige in einem Beitrag im Netz: "Ich möchte nur sagen, Polly, du bist das erstaunlichste und schönste Mädchen, [...] ich bin so verdammt stolz auf dich."

Die TV-Bekanntheit bekam Polly gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Bradley Wright, den sie zwei Jahre lang datierte. Danach führte sie eine Beziehung mit einem Unternehmer namens Ritchie und die beiden wurden 2018 Eltern eines kleinen Jungen, der den gleichen Namen wie sein Vater trägt. Drei Jahre später lernte sie ihren jetzigen Verlobten Billy Delbosq kennen und die beiden begrüßten im April vergangenen Jahres ihre Zwillinge.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs' Zwillinge Billy und Amelia im August 2024

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit Billy Delbosq, ihren Zwillingen Billy und Amelia und Tochter Polly im April 2024

