Radikale Abnahme: Amy Childs präsentiert ihre Muskeln

Amy Childs (34), bekannt aus der britischen Reality-TV-Show The Only Way Is Essex, sorgte am Freitag mit neuen Bikini-Fotos auf Instagram für Furore. Die vierfache Mutter präsentierte ihren durchtrainierten Körper nach einer mehrmonatigen Transformation. Für die Aufnahmen schlüpfte Amy in ein gelbes Bikini-Oberteil und einen schwarzen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt. In ihrem Post gestand sie, dass sie seit sieben Jahren keinen Bikini mehr getragen habe. "Nach vier Kindern fühle ich mich endlich wieder wohl in meinem Körper", schrieb sie stolz. Das Model ist derzeit mit ihrem Partner Billy Delbosq und ihren Kindern im Urlaub und scheint die Familienzeit zu genießen: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich jahrelang nach der nächsten 'schnellen Lösung' gesucht habe... es ist so eine schöne Abwechslung, mit meiner Familie im Urlaub zu sein und zu wissen, dass ich auf diese Fotos zurückblicken und sie lieben werde."

Die Reality-TV-Darstellerin sprach offen über ihren Weg zu diesem neuen Körpergefühl. Der Schlüssel war laut Amy eine ausgewogene Ernährung und regelmäßiges Training, angepasst an ihren Alltag als Mutter – und ihre Vorliebe für Prosecco, wie sie augenzwinkernd schrieb. Unterstützt habe sie dabei ihre Trainerin Freya, die sie über Potentia Coaching kennengelernt hat. Amy betonte, dass ihre Erfolge auf harter Arbeit und keiner Art von medizinischen Hilfsmitteln wie Spritzen oder Tabletten beruhen. Trotz dieser beeindruckenden Leistung hatte sie auch mit Kritik zu kämpfen. Fans äußerten bereits im Herbst ihre Sorge auf Social Media. Amy zeigte sich bislang unbeeindruckt von negativen Kommentaren zu ihrer Gewichtsabnahme nach der Geburt ihrer Zwillinge im April 2023. Sie sei primär dankbar für die positiven Veränderungen.

Amy ist Mutter von vier Kindern, darunter die Zwillinge Milly und Billy, die sie mit ihrem aktuellen Partner Billy bekam, sowie Polly und Ritchie aus vorherigen Beziehungen. Zeitgleich zu ihrer neuen Ernährungs- und Fitnessroutine meistert sie das Leben als viel beschäftigte Mutter und TV-Persönlichkeit. In der Vergangenheit übte Amy offen Kritik an den unrealistischen Schönheitsidealen im Netz, doch dieses Mal teilt sie ihre Geschichte, um anderen Frauen Mut zu machen: "Es geht nicht um Perfektion, sondern darum, sich selbst zu lieben." Ihr Weg zeigt, wie wichtig Balance und Selbstfürsorge sind – vor allem in einem Leben, das stets öffentlich diskutiert wird. "Ich bin bereit, mich in diesem Jahr selbstbewusst zu fühlen, ich muss noch ein bisschen mehr straffen, aber ich fühle mich endlich so glücklich mit meinem Körper!", schrieb sie auf Instagram.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, TV-Darsteller

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit Billy Delbosq, ihren Zwillingen Billy und Amelia und Tochter Polly im April 2024

