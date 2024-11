Fans halten Amy Childs großen Gewichtsverlust für gefährlich

Das hat sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt: Amy Childs (34) teilt auf Instagram ein weiteres Update ihres Gewichtsverlusts. Stolz verkündete sie im vergangenen Monat, dass sie bereits 13 Kilo abgenommen hat. Jetzt teilt sie erneut ein Vergleichsfoto von sich vor einigen Jahren und ihrem Körper heute. Doch ihre Fans sehen ihren viel dünneren Körper nicht als Grund zum Feiern – tatsächlich fällt die allgemeine Meinung ihrer Anhänger ziemlich negativ aus. "Das ist gefährlich. Ich will nicht, dass meine Töchter so etwas sehen", schreibt ein Fan enttäuscht, während ein anderer meint: "Du sahst früher sehr gesund und wunderschön aus. Ich mache mir Sorgen um die jungen Teenager, die so etwas sehen müssen."

Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit erklärt zu ihrem Beitrag, dass sie lange mit ihrem Körper zu kämpfen hatte, nachdem sie Zwillinge auf der Welt willkommen geheißen hatte. Mithilfe einer persönlichen Fitnesstrainerin ist sie angeblich auf ihr Wunschgewicht gekommen. Doch die Ergebnisse ihres Work-out-Regimes sorgen bei ihren Fans für Aufruhr. "Es ist doch offensichtlich, dass du Ozempic nimmst. Kein Trainer würde das jemals als Endziel für deinen Körper ansehen", meint ein User überzeugt. Andere schreiben: "Es tut mir wirklich leid, aber das ist ein Paradebeispiel dafür, wieso junge Mädchen verunsichert aufwachsen" oder auch "Du siehst krank aus" und "Das ist so unverantwortlich von dir! Das kann dir doch nicht guttun, du klappst doch gleich zusammen!"

Als sie das Foto von sich nach ihrem Gewichtsverlust das erste Mal teilte, schrieb sie sehr glücklich: "Ich fühle mich so gut wie noch nie, seit ich die Zwillinge bekommen habe. Ich hatte wirklich Probleme mit dem Abnehmen. Ich war in einer totalen Babyblase, hatte keine Energie." Dass sie mal ein Foto von sich in Schwimmmode teilen würde, hätte sie nie gedacht. Damals verkündete sie jedoch auch, dass sie "noch viel an ihrem Körper arbeiten muss". Damals sammelten sich noch viele Komplimente unter dem Beitrag – vor allem von anderen Reality-TV-Stars.

Getty Images Amy Childs, Reality-Star

Getty Images Amy Childs, 2021

