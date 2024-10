"Fast 13 Kilo": Amy Childs präsentiert stolz Gewichtsverlust

Amy Childs (34) ist mächtig stolz auf sich, denn sie feiert einen großen Abnehmerfolg. Auf Instagram teilt sie diesen mit ihren Fans und schreibt überglücklich: "Fast 13 Kilo leichter und wow, ich fühle mich so gut wie noch nie, seit ich die Zwillinge bekommen habe." Nach der Geburt ihrer Babys habe sie mit sich selbst zunächst gerungen. Die Vierfachmama erklärt: "Ich hatte wirklich Probleme mit dem Abnehmen. Ich war in einer totalen Babyblase, hatte keine Energie."

Auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht der The Only Way Is Essex-Star ein Foto, um seinen Gewichtsverlust zu verdeutlichen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich trauen würde, Bilder von mir hochzuladen – vor allem in Bademode", schreibt Amy zu dem Schnappschuss und merkt an, dass sie zwar superstolz ist, sich aber nicht auf ihrem Erfolg ausruhen möchte: "Ich muss noch viel an meinem Körper arbeiten, aber ich darf nicht vergessen, dass ich vier Kinder bekommen habe, also sollte ich sehr stolz darauf sein, wie weit ich gekommen bin."

Amys Zwillinge kamen im April 2023 auf die Welt. Diese wunderbare Neuigkeit bestätigte die Familienmutter mit einem bezaubernden Bild im Netz. Auf ihm sitzt die Medienpersönlichkeit neben ihrem Partner Billy Delbosq in einem Krankenhausbett und beide halten die zwei Wonneproppen liebevoll im Arm. "Willkommen auf der Welt, unsere wunderschönen kleinen Zwillinge. Mami und Papi lieben euch so sehr", schwärmten die beiden.

Getty Images Amy Childs, TV-Darsteller

Instagram / amychilds1990 Billy Delbosq und Amy Childs mit ihren Zwillingen, April 2023

