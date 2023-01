Amy Childs bestätigt den Geburtstermin für ihre Zwillinge!

Amy Childs (32) kann es wohl kaum noch erwarten! Ende Oktober verkündete die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin ihr Babyglück. Die britische Fernsehpersönlichkeit erwartet mit ihrem Partner Billy Delbosq Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen! Vier Kinder hatte sie bereits mit in die Beziehung gebracht. Der neue Nachwuchs soll ihr Glück nun perfekt machen. Der Geburtstermin für Amys Zwillinge ist gar nicht mehr so weit entfernt!

Auf Instagram teilte die werdende Mama ein Ultraschallbild. Was den Fans darauf sofort ins Auge sprang, war der Zeitraum, den sie nun schon schwanger ist – 24 Wochen. Sofort rechneten die Follower der TV-Bekanntheit anhand dessen den ungefähren Geburtstermin für die Zwillinge aus. Dieser soll sich an den Tagen rund um den 26. April befinden. Amy bestätigte dies.

Gegenüber OK! Magazine äußert sich Amy zudem über ihre bevorzugte Geburtsmethode. "Wenn ich natürlich entbinden kann, dann wäre das super", verrät sie. Doch dies hänge an dem Tag von den Zwillingen ab.

