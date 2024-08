Amy Childs sorgt sich vor Operation um ihre Tochter Polly

Amy Childs' (34) Kinder sind ihr ganzer Stolz. Neben den Zwillingen Billy und Amelia sowie Söhnchen Ritchie hat die The Only Way Is Essex-Bekanntheit noch eine ältere Tochter: Polly. Wegen ihr hat Amy aktuell Kummer. Auf Instagram berichtet sie: "Mein liebes Mädchen muss sich nächste Woche die Mandeln rausnehmen lassen – nervös und besorgt ist eine Untertreibung." Nach chronischen Mandelentzündungen führe nun kein Weg an einem Eingriff vorbei. Wegen des Termins in der kommenden Woche ist Amy gerade "eine sehr besorgte Mami".

Die Follower der TV-Bekanntheit versuchen, sie zu beruhigen. "Kinder erholen sich so schnell. Sie wird wieder gesund, und du wirst dich auch besser fühlen. Ich wünsche euch einen sicheren Eingriff", kommentiert eine Userin. Amy antwortet auf die süße Nachricht: "Ich danke dir." Auch mit anderen Themen geht die fürsorgliche Mama offen um. Im Juni offenbarte sie ihren Fans auf Social Media, dass bei Polly eine Legasthenie diagnostiziert worden war. Die 34-Jährige, die selbst mit der Lernschwäche lebt, sah das aber keinesfalls als Problem und schrieb in einem Post: "Ich möchte nur sagen, Polly, du bist das erstaunlichste und schönste Mädchen, du arbeitest hart, du bist freundlich und das liebenswerteste Mädchen, ich bin so verdammt stolz auf dich."

Polly ist die Tochter von Amy und ihrem Ex-Freund Bradley Wright. Mit seinem Verlobten Billy Delbosq bekam das Model vor über einem Jahr noch einmal Nachwuchs – und zwar gleich doppelt. Das Leben als Zwillingsmama ist alles andere als leicht, wie die Britin gegenüber OK! zugab. "Ich arbeite lange und habe Zwillinge unter einem Jahr. Sie sind sehr anstrengend und es kann manchmal hart sein", gab sie Ende des vergangenen Jahres zu.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs' Tochter Polly, August 2024

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihren Kindern Billy, Amelia und Polly

