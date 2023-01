Süß! Dani Katzenberger und Jenny strahlen mit ihren Kindern

Iris Klein (55) freut sich über das Familientreffen! Ihre Töchter Daniela Katzenberger (36) und Jennifer Frankhauser (30) haben schon so einige Streitigkeiten hinter sich. Erst im vergangenen Jahr schienen sich die Halbschwestern wieder zerstritten zu haben. Das Kriegsbeil ist aber offenbar wieder begraben. Derzeit urlaubt Jenny mit ihrem Partner Steffen König und ihrem Sohn Damian auf Mallorca, um ihre Familie zu besuchen. Nun teilte Mama Iris einen schönen Schnappschuss von ihren Töchtern und Enkeln!

Via Instagram postete die 55-Jährige ein Foto, auf dem Dani und Jenny Seite an Seite zu sehen sind. Während die Katze ihren Neffen Damian auf dem Arm hält, strahlt Jenny mit Danis Tochter Sophia Cordalis (7) auf dem Schoß in die Kamera. "Am Ende ist es nur die Familie, die hinter und zu dir steht. Ich bin so dankbar, dass ich euch habe", schwärmte Iris zu dem Beitrag und notierte vier Herz-Emojis dazu. In der Kommentarspalte reagierte Jenny ebenfalls mit einem Herzchen.

Auch die Kinder unter sich haben einander wohl schon ins Herz geschlossen. In einem Instagram-Clip schwärmte Sophia in den höchsten Tönen von ihrem Cousin Damian. "Ich pass auf ihn auf – und ich weiß nicht, wie ich erklären soll, dass ich ihn so liebe", merkte die Siebenjährige über den Kleinen an.

Instagram / jenny_frankhauser Iris Klein, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser im Sommer 2021

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger, Juni 2022

