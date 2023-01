Weitere Indizien: Tanja Makarić wird wieder "Claßen" genannt

Jetzt lieferte sie scheinbar unabsichtlich einen weiteren Hinweis. Tanja Makarić (25) ist seit einigen Monaten die neue Freundin an der Seite von Julian Claßen (29). Der YouTuber und seine Ex-Frau Bibi Claßen (29) haben sich Anfang vergangenen Jahres getrennt, bis jetzt ist jedoch nichts von einer offiziellen Scheidung bekannt. Dennoch wurde Tanja schon öfter "Claßen" genannt, wodurch Spekulationen entstanden, dass die Influencerin und Julian bereits geheiratet haben. Und jetzt verdichtet sich der Verdacht erneut.

In ihrer Instagram-Story zeigte Tanja einen an sie adressierten Brief, auf dem stand: "An Tanja Claßen." Den Rest des Briefumschlages verdeckte sie mit ihrer Hand, sodass die Adresse nicht zu sehen war. Obwohl sie kein Wort dazu sagte, wirkte es so, als würde sie das Detail auf dem Briefumschlag absichtlich in die Kamera halten. Der Grund für ihre Story war eigentlich der Inhalt des Briefs. "Der Sohn von meiner Freundin wurde geboren, da hat sie uns so eine Karte geschickt", erzählte die Influencerin ihren Followern in dem kurzen Video. Julians Nachnamen thematisierte sie nicht.

Tanja scheint sich mit dem Nachnamen Claßen schon ziemlich wohlzufühlen. Ende vergangenen Jahres unterschrieb sie bereits eine Notiz für den Postboten mit dem Namen Tanja Claßen. Viele Fans vermuteten damals jedoch, das diene nur dazu, dass ihre Post bei Julians Adresse ankommt.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Oktober 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Oktober 2022

