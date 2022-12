Tanja Makarić unterschreibt schon mit Namen "Tanja Claßen"

Huch? Julian Claßen (29) gab im Juni dieses Jahres bekannt, dass er sich von seiner Frau Bibi (29) getrennt hat. Wenige Wochen später machte der YouTuber dann seine neue Beziehung mit der Schwimmerin Tanja Makarić (25) bekannt. Mittlerweile sind die beiden unzertrennlich und wohnen bereits zusammen – aber hat sie auch schon seinen Namen angenommen? Eine Unterschrift lässt das jedenfalls vermuten!

Auf einem Foto, das Bild vorliegt, ist eine kleine Notiz zu sehen, die sich laut einem Insider an der Tür des Paares befunden hat und an den Postboten gerichtet ist. Und Tanja hat ganz offensichtlich mit dem Nachnamen ihres Freundes unterschrieben! "Die Pakete bitte einfach über's Tor werfen. Danke – Julian Claßen und Tanja Claßen", heißt es nämlich auf dem Blatt.

Das ist nicht das erste Mal, dass Tanja mit dem Nachnamen Claßen genannt wird. Vor einigen Wochen postete die Influencerin in ihrer Instagram-Story ein Geschenk – und siehe da: Sie bekam ein Messer, in das "Tanja Claßen" eingraviert war. "Hab ich von dem Restaurant geschenkt bekommen, so süß", schwärmte die Schönheit.

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen auf den Malediven

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

