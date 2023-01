Aire Webster: So gefällt den Fans Kylie Jenners Babyname

Kylie Jenner (25) überraschte ihre Fans am Samstag mit einem besonderen Posting auf Social Media! Die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin hatte im Februar 2022 nach ihrer Tochter Stormi Webster (4) ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen – und am Wochenende verriet sie endlich den Namen des Kleinen: Ihr Baby heißt Aire Webster. Aber was sagen eigentlich die Fans zu dem Namen Aire? Die Promiflash-Leser sind davon mehrheitlich begeistert!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 22. Januar; 8:45 Uhr] gaben insgesamt 1.520 Leser ihre Meinung zu dem Namen Aire ab. Die Mehrheit der Fans findet großen Gefallen an Kylies Wahl: 899 Teilnehmer finden den Vornamen nämlich total schön – das entspricht 59,1 Prozent des Gesamtergebnisses. 621 Supporter – also 40,9 Prozent aller Votes – sind davon hingegen überhaupt nicht begeistert.

Und auch in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags von Promiflash diskutierten zahlreiche Nutzer über Kylies Babynamen. "Stormie und Aire – nice" oder auch "Schön", schwärmten beispielsweise zwei User. Ein weiterer kann mit dem Namen allerdings nicht allzu viel anfangen: "Pov: Du weißt nicht, wie man es ausspricht."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Aire Webster, Sohn von Kylie Jenner und Travis Scott

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Dezember 2020

