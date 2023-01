Erste Fotos! Kylie Jenner verrät den Namen ihres Sohnes

Endlich ist es raus! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit Kylie Jenner (25) hatte ihr erstes Kind im Februar 2018 bekommen: die kleine Stormi Webster (4). Im vergangenen Jahr erblickte dann ihr zweiter Nachwuchs das Licht der Welt. Nach der Geburt verriet die Unternehmerin, dass ihr Sohn auf den Namen Wolf hört. Wenig später gab sie aber bekannt, dass der Name doch nicht zu dem Kleinen passe. Seitdem war der Name ihres Zweitgeborenen ein großes Geheimnis – bis jetzt: Kylie verrät jetzt, wie ihr Kleiner heißt!

Auf Instagram teilte Kylie eine niedliche Fotoreihe ihres kleinen Sohnes – es sind die ersten Fotos, auf denen man Stormis kleinen Bruder komplett erkennen kann. Doch damit nicht genug: Die 25-Jährige enthüllte nach monatelangen Spekulationen auch noch den Namen ihres Sohnes. "Aire", schrieb sie zu dem Post und ergänzte ein weißes Herz-Emoji.

Kylies Fangemeinde freute sich extrem über die ersten Bilder des kleinen Aires – der Name schien den Fans darüber hinaus gut zu gefallen. "Was für ein toller Name! Und er ist einfach so süß" oder "Oh mein Gott, endlich haben wir den Namen erfahren", schwärmten die Nutzer in der Kommentarspalte.

Instagram / kyliejenner Aire Webster, Sohn von Kylie Jenner und Travis Scott

Instagram / kyliejenner Aire Webster im Januar 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire

