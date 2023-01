Beyoncés Bühnen-Comeback: Tochter Blue gesellt sich dazu

Beyoncés (41) Bühnen-Comeback ist eine Familienangelegenheit! Seit Jahren ist die Sängerin nicht mehr aus dem Musik-Business wegzudenken. Mittlerweile ist die letzte Liveshow von Beyoncé allerdings schon fünf Jahre her – zuletzt trat sie beim Global Citizen Festival im Dezember 2018 auf. Vor ihrer kommenden Rennaissane-Tour beendete die "Crazy in Love"-Interpretin jetzt ihre Pause: Während ihres Auftritts bei der Eröffnung des Atlantis The Royal Hotels in Dubai bekam Beyoncé tatkräftige Unterstützung von ihrer Tochter Blue Ivy (11)!

Wie Page Six jetzt berichtet, gesellte sich die Kleine während des Auftritts ihrer Mama am Samstagabend zu ihr auf die Bühne: "Blue Ivy kam während 'Brown Skin Girl' heraus. Sie sah erwachsen aus, tanzte mit und hatte ein Mikrofon, sang aber nicht", verriet eine Quelle gegenüber dem Medium. Beyoncé erzählte dem Publikum auch, dass ihr Ehemann Jay-Z (53), ihre Eltern Tina (69) und Mathew Knowles (71) sowie ihre Zwillinge Rumi (5) und Sir (5) mit von der Partie seien und hinter der Bühne warten würden.

Der Auftritt bei der Eröffnung des Hotels soll sich für die Sängerin richtig gelohnt haben: "Beyoncé soll im Januar für rund 23 Millionen Euro im Atlantis singen. Das Hotel hat in letzter Zeit eine Reihe von großen Auftritten veranstaltet, darunter Kylie Minogue (54), die für den Silvesterabend gebucht wurde", behauptete ein Insider zuvor gegenüber The Sun.

