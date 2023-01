Dschungelcamp 2023: So viel hat Markus Mörl abgenommen!

Wie viel bringt Markus Mörl (63) nach seiner Dschungelcamp-Teilnahme auf die Waage? Gemeinsam mit Claudia Effenberg (57), Lucas Cordalis (55) und Co. reiste der Musiker in den australischen Busch, um sich den ekligen Prüfungen zu stellen und sich nur von Reis und Bohnen zu ernähren. Doch nachdem Verena Kerth (41) als Erste das Camp verlassen musste, war in der vergangenen Folge auch für Markus Schluss. Wie hat sich die spärliche Nahrung auf sein Gewicht ausgewirkt? Gegenüber Promiflash verriet Markus, dass er über fünf Kilo verloren hat!

Im Promiflash-Interview machte der 63-Jährige deutlich, wie sehr er sich über seine Gewichtsabnahme freut: "Ich habe mich vorher und nachher gewogen und tatsächlich waren es über fünf Kilo. Das hätte ich im normalen Leben nicht geschafft, ich probiere es ja immer mal wieder." Auch hoffe Markus, dass die Zahlen auf der Waage nicht allzu schnell wieder in Höhe gehen: "Das geht auch schnell wieder drauf, aber ich hoffe, ich kann das so ein bisschen halten."

Nach seinem Exit wurde er von seiner Frau Yvonne (51) in Empfang genommen: "Als ich zurück im Hotel war, stand Yvonne da und hatte gleich etwas für mich bestellt gehabt. Es gab etwas ganz Besonderes." Heute Abend wollen die beiden ihre Zeit bei einem gemeinsamen Essen genießen, wie Markus ebenfalls gegenüber Promiflash verriet.

