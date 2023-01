"Nicht so aktiv": Laura Maria Rypa genießt Zeit mit Baby

Fans müssen Geduld haben. Influencerin Laura Maria Rypa (27) hatte zuletzt gemeinsam mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) ein Baby erwartet. In den vergangenen Tagen wurde es auf den Social-Media-Kanälen der beiden ungewöhnlich ruhig. Am Freitag dann die erfreuliche Nachricht: Ihr kleiner Sohn hat das Licht der Welt erblickt. Aber auch seit der Verkündigung meldeten sich Laura und Pietro eher verhalten. Jetzt gibt sie ihren Followern einen Ausblick auf die nächsten Wochen.

"Ich werde einige Wochen nicht so aktiv sein, wie sonst", schrieb die frisch gebackene Mama am Samstag in ihrer Instagram-Story, nachdem sie für Sonntag eine kleine Fragerunde angekündigt hatte. "Ich will die Zeit genießen und der Kleine soll sich auch noch gut erholen", begründete sie ihre Entscheidung, sich in den kommenden Wochen erst mal etwas zurückzuhalten. "Uns geht es gut, das ist das wichtigste", versicherte sie ihrer Community. Dabei kuschelte sie mit ihrem Nachwuchs und schaute liebevoll auf ihn herab.

Bevor Laura und Pietro die Geburt verkündet hatten, meldeten sie sich einige Tage nicht bei ihren Fans. Das Paar erklärte die Funkstille anschließend mit den Worten: "Wir haben etwas Zeit für uns gebraucht, aber jetzt ist alles gut und wir sind froh, euch den Kleinen vorstellen zu können!"

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

