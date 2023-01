Dieter Bohlen zeigt keine Einsicht nach der Kritik von Jill!

Dieter Bohlen (68) hält weiter an seinen Aussagen fest. Aktuell wird der Poptitan für einige Äußerungen in seiner Show DSDS kritisiert: Dort hatte er Jill Lange (22), die sich durch ihre offene Art in diversen Reality-TV-Formaten einen Namen gemacht hat, für ihre Sex-Vergangenheit beleidigt und nur auf ihre Bettgeschichten reduziert. Nun zeigte sie sich weinend im Netz – aber Dieter kann das offenbar nicht verstehen.

Er teilte zwar kein eigenes Statement, aber repostete die Meinung eines Fans in seiner Instagram-Story: "Wenn man bei solchen Bums-Formaten mitmacht und sich deswegen für fame hält?! Und dann zu DSDS geht und sich Dieter Bohlen stellt, muss man sich eben mit ehrlichen Fragen und Antworten auseinandersetzen", schreibt der User dort. Außerdem hat der Follower sogar noch ein Kompliment für den Musikproduzenten auf Lager: "Ich finde es so bemerkenswert, dass Dieter sich da weiterhin treu bleibt." Jills "Heulerei" hingegen kaufe der Nutzer ihr nicht ab.

Dieter hatte zuvor schon mal mit einer Fanreaktion auf die Aussagen reagiert – und sich auch da recht stolz auf seine Worte gezeigt: So repostete er das Video eines Zuschauers, das ihn bei Jills Juryentscheidung zeigt, das der User mit "Bester Mann" betitelt hatte. Den Clip versah Dieter ganz provokant mit einem Herz-Emoji. Von Einsicht scheint hier also keine Spur zu sein...

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange, DSDS-Teilnehmerin 2023

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2019

Anzeige

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de