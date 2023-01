Trauriger Grund: Deswegen ist Jennifer Coolidge unsicher

Trügt der Schein etwa? Die Schauspielerin Jennifer Coolidge ist bekannt für ihre verführerischen und selbstbewussten Rollen – wie zum Beispiel in American Pie, 2 Broke Girls oder "Natürlich blond!". Für ihre Leistungen wurde die Blondine bereits mit zahlreichen Preisen geehrt. Zuletzt räumte sie vor wenigen Tagen einen Critic's Choice Award ab. Jedoch fühle sich Jennifer trotzdem häufig unsicher – sie verriet jetzt, warum!

Trotz ihrer langen Zeit in Hollywood kenne Jennifer nicht besonders viele Menschen in dem Business. "Wenn ich mit meinen Freunden auf eine Party gehe, kenne ich kaum jemanden", verriet sie Page Six. Denn die 61-Jährige führe ein ziemlich abgelegenes Leben in New Orleans. Auch wegen ihres Liebeslebens sei sie ziemlich unsicher. "Ich habe nie jemanden gefunden, der gut zu mir passt. Ich habe nie die Liebe meines Lebens gefunden", erklärte sie den herzzerreißenden Grund für ihre Befangenheit. "Ich glaube, ich habe einige schlechte Entscheidungen getroffen. Das macht dich unsicher und lässt dich denken, dass du nicht gut genug bist", fügte sie hinzu.

Bei der "Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team"-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, ging Jennifer darauf ein, warum es in der Liebe bei ihr noch nicht so recht klappen wollte. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass "Männer aus irgendeinem Grund keine witzigen Frauen mögen". Stattdessen würden sie Frauen bevorzugen, die ein ernsteres Gemüt haben. Für ihren Co-Star Steve Coulter stand jedenfalls fest, dass Jennifer "etwas Magisches an sich" habe und viel Talent sowie eine gewisse Einzigartigkeit besitze.

Getty Images Jennifer Coolidge, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Coolidge, Juli 2002

Getty Images Finch (Eddie Kaye) und Stiflers Mom (Jennifer Coolidge) in "American Pie"

