Aire Webster: Kylie Jenner stellt endlich ihren Sohn vor!

Kylie Jenner (25) lüftet endlich das große Namensgeheimnis! Im Februar 2022 wurde ihr zweites Kind geboren. Zunächst sollte der Name Wolf lauten, doch die Unternehmerin kündigte an, ihrem Sohn einen anderen Namen geben zu wollen. Bis November hatte sie das nicht getan. "Der Name meines Babys lautet immer noch Wolf. Ich lasse es euch wissen, wenn ich ihn ändere", erklärte sie in der Realityshow The Kardashians. Nun ist ihr offenbar ein anderer eingefallen: Im Netz veröffentlicht sie das erste offizielle Babyfoto und verkündet auch gleich den endgültigen Namen. Ihr kleiner Sohn heißt Aire!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de