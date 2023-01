Blockbuster-Baby! Zoe Saldana stellt Rekord in Hollywood auf

Eine Klasse für sich! Zoe Saldana (44) hat in ihrer bisher 23 Jahre andauernden Karriere etliche Filme in den unterschiedlichsten Genres gedreht – von Biopics über Tragikomödien bis hin zu Animationsfilmen. Doch es sind die großen Hollywood-Blockbuster von Marvel und James Camerons (68) Avatar-Universum, die die US-Amerikanerin so richtig bekannt machten. Nun ist Zoe etwas gelungen, was in Hollywood noch keine Schauspielerin vor ihr geschafft hat!

Wie People berichtete, hat "Avatar: The Way of Water" – in der Zoe die Navi Neytiri verkörpert – am vergangenen Wochenende an den internationalen Kinokassen mehr als zwei Milliarden Euro eingenommen. Damit ist Zoe der erste Filmstar Hollywoods, bei dem vier Filme jeweils mehr als zwei Milliarden Euro einspielten. Die anderen drei Titel, die diesen Meilenstein erreichten, sind "Avatar: Aufbruch nach Pandora" aus dem Jahr 2009 – im Moment auf Platz eins mit 2,9 Milliarden Euro, "Avengers: Endgame" von 2019 mit 2,7 Milliarden Euro und "Avengers: Infinity War" von 2018 mit 2,04 Milliarden Euro. Da die 44-Jährige ein weiteres Mal als Gamora in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" und in den "Avatar"-Fortsetzungen zu sehen ist, besteht die Möglichkeit, dass sie noch weitere Rekorde aufstellen wird.

Außerdem ist James Cameron nun der erste Regisseur, dem es gelungen ist, dass drei von ihm Regie geführte Filme ebenfalls auf diesem Treppchen gelandet sind. Denn neben beiden "Avatar"-Teilen erreichte Titanic von 1997 – mithilfe einer 3D-Neuveröffentlichung – rund 2,19 Milliarden Euro und ist somit auf Platz drei der umsatzstärksten Filme aller Zeiten.

Getty Images Zoe Saldana, Schauspielerin

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

SIPA PRESS / ActionPress Zoe Saldana in "Avatar – Aufbruch nach Pandora"

