Erstes richtiges Pic: So sieht Chrissy Teigens Baby Esti aus

Was für eine niedliche Aufnahme! Am 19. Januar gaben Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) freudige Neuigkeiten bekannt: Ihre Tochter ist auf der Welt. Vor der Geburt war es etwas stiller auf dem Social-Media-Profil der Influencerin geworden. Jetzt postet die Frau des Sängers aber fleißig Bilder. So gab es ihr kleines Wunder bereits gemeinsam mit ihren anderen beiden Kindern zu sehen: Jetzt zeigt Chrissy zum ersten Mal so richtig das Gesicht ihrer Kleinen!

Auf ihrem Instagram-Profil postet die 37-Jährige ein süßes Pic der kleinen Esti Maxine Stephens. Darauf schlummert Chrissys Nachwuchs friedlich vor sich hin. "Schau dich nur an, wie du wie ein Baby aussiehst", schreibt sie scherzhaft zu der Aufnahme. Die schwangere Schauspielerin Kaley Cuoco (37) kommentierte das Bild: "Oh mein Gott, was für eine Schönheit."

Aber auch die Fans sind ganz aus dem Häuschen und finden liebe Worte unter dem Beitrag. "So schön und sie sieht aus wie ihre große Schwester Luna" oder: "Sie ist so süß, Glückwunsch an deine kleine Familie", heißt es beispielsweise.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna, Miles und Baby Esti Maxine

APEX / MEGA Chrissy Teigen und John Legend

