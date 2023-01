Ex war auch dabei: So war Pärchenurlaub für Niko Griesert

Niko Griesert (32) ist endlich aus seinem Winterurlaub zurück! Der ehemalige Bachelor gönnte sich in der vergangenen Woche eine Auszeit im Zillertal in Österreich. Er machte zusammen mit den Bachelorette-Stars Leander Sacher (25) und Maxime Herbord (28) sowie Tim Stammberger (28) und Laura Michelle Urlaub. Auch seine Ex-Freundin Michèle de Roos war mit dabei. Im Netz ließ Niko seinen Urlaub jetzt Revue passieren: Wie war die Reise mit den Pärchen?

In seiner Instagram-Story beantwortete der 32-Jährige nun Fragen rund um den Winterurlaub. Ein User wollte dabei von ihm wissen, wie die Zeit mit den anderen Paaren für ihn war. "War super! Freue mich, wenn sich zwei Leute gefunden haben. Vor allem war es total süß, Leander und Maxime mal länger in Action miteinander zu erleben", schwärmte Niko. Auch sonst scheint die Reise ein voller Erfolg für ihn gewesen zu sein. "Es hat sich einfach so gelohnt", meinte er.

Ob zwischen ihm und Michèle wieder etwas läuft, gab der IT-Projektmanager in seinem Q&A jedoch nicht preis. Zuletzt deutete jedenfalls alles auf ein Liebes-Comeback der einstigen Turteltauben hin. Ende November hatte Tim beispielsweise ein Foto von einer Party geteilt, auf dem Niko sich innig mit seiner Ex unterhalten und eine Hand auf ihren Rücken gelegt hatte.

Instagram / lauramichelleee Niko Griesert, Michèle de Roos, Laura Michelle und Tim Stammberger im Winterurlaub 2023

Instagram / nikogriesert Maxime Herbord und Leander Sacher im Januar 2023

Instagram / thats.mi Michèle de Roos, ehemalige Bachelor-Kandidatin

