Beim Feiern: Niko Griesert und Michèle kamen sich ganz nah

Niko Griesert (32) und Michèle de Roos gehen auf Tuchfühlung! Nach ihrer Bachelor-Teilnahme im vergangenen Jahr haben sich die beiden ineinander verliebt. Im August meldeten sich die zwei dann mit beunruhigenden Neuigkeiten: Das Paar trennte sich und die Influencerin zog sogar aus der gemeinsamen Wohnung aus. Seither kam es jedoch immer wieder zu Spekulationen, die beiden könnten sich wieder annähern. Nun wurden Niko und Michèle innig beim Feiern abgelichtet!

Der Instagram-Story von Tim Stammberger (28) kann man entnehmen, dass sich Niko und Michèle in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Feiern wohl über den Weg gelaufen sind. Dabei scheint es ganz so, als habe das einstige Traumpaar wieder zueinandergefunden – immerhin lachten und unterhielten sich die zwei innig miteinander, während Niko seine Hand liebevoll auf dem Rücken seiner Ex hatte.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Michèle bereits auf die Comeback-Gerüchte reagiert und klargestellt, dass sich an ihrem Beziehungsstatus nichts geändert habe. Von einem strikten Schlussstrich sei allerdings auch nicht die Rede. "Wir sind irgendwie in einer neuen Findungsphase. Alles andere zeigt die Zeit", erklärte die 29-Jährige in einem RTL-Interview. Was glaubt ihr: Was haben die aktuellen Bilder zu bedeuten?

Anzeige

Instagram / tim_stammberger Michèle de Roos und Niko Griesert im November 2022

Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert und Influencerin Michèle de Roos

Anzeige

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de