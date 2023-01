"Gleich entfolgen": Rebel Wilson steht stark in der Kritik

Hat es sich Rebel Wilson (42) mit ihren Fans verscherzt? Im Juni vergangenen Jahres verkündete die Pitch Perfect-Darstellerin, dass sie wieder vergeben ist – und zwar an eine Frau. Die Verlobung mit Ramona Agruma und die Geburt der gemeinsamen Tochter Royce, die per Leihmutter zur Welt kam, brachten ihr große Bewunderung ein und das Paar erhielt viel Zuspruch aus der LGBTQ-Community. Rebels Besuch in Dubai scheint jedoch nicht gut bei ihren Fans anzukommen!

Am vergangenen Wochenende nahm die 42-Jährige zusammen mit ihrer Verlobten an der Eröffnung des Atlantis The Royal Resort in Dubai teil – zu der auch ein extravagantes Beyoncé (41)-Konzert gehörte – und postete prompt ein Video auf Instagram: "Atlantis The Royal ist BEYond! [außergewöhnlich] Was für ein Wochenende mit BEY!" Etliche Fans kritisieren sie jedoch scharf für den Aufenthalt und nannten sie eine Heuchlerin: "Herrje, Rebel. Du weißt schon, dass in Dubai auf Homosexualität die Todesstrafe steht? Ein solches Land zu unterstützen ist wirklich ein schlechter Stil, besonders als Mitglied dieser Community." "Menschenrechte? LGBTQ? Gleich entfolgen", schrieb ein anderer.

Viele Kritiker behaupten, Rebels Posts würden den Tourismus in dem Land fördern, nachdem sie auf ihrer Social-Media-Seite die Reise dokumentierte. "Ein netter kostenloser Ausflug an einen Ort, an dem man nicht homosexuell sein darf", kommentierte ein weiterer entsetzter Fan. Rebel Wilson hat sich bis jetzt noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Kommentar-Funktion für ihre Beiträge stellte sie jedoch ab.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson bei der Eröffnung des Atlantis The Royal Resort in Dubai. Januar 2023.

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson bei der Eröffnung des Atlantis The Royal Hotels 2023

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson im Oktober 2022

