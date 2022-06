Dieses Liebes-Outing dürfte viele überraschen! Nachdem Rebel Wilson (42) in der Vergangenheit nicht allzu viel Glück in der Liebe hatte, machte sie im vergangenen Mai öffentlich, dass sie wieder vergeben ist – und zwar überglücklich! Sie habe endlich das Gefühl, in einer wirklich gesunden Beziehung zu sein. An wen sie vergeben ist, hatte die Schauspielerin bisher nicht verraten. Aufgrund ihrer vorherigen Partner hatten aber viele angenommen, dass es ein Mann ist. Aber falsch gedacht: Rebel hat ihr Herz an eine Frau verschenkt!

Das verkündete sie vor wenigen Minuten überglücklich auf Instagram. Hier veröffentlichte sie ein zauberhaftes Foto mit ihrer neuen Freundin. Die beiden Blondinen strahlen hier überglücklich in die Kamera. In der Bildunterschrift erklärte Rebel: "Ich dachte immer, ich muss mir einen Disney-Prinzen suchen... Aber was ich in Wahrheit immer gebraucht habe, war vielleicht einfach eine Disney-Prinzessin." Mit "#loveislove" verdeutliche sie ihre süße Message noch: Rebel ist offenbar an Frauen interessiert! Diese Offenbarung kommt übrigens pünktlich zum aktuellen Pride Month.

Aber wer ist die Glückliche eigentlich? Über Rebels Freundin ist nicht viel bekannt, außer, dass sie Ramona Agruma heißt, eine Gründerin ist und in Los Angeles lebt. Gegenüber People plauderte ein Vertrauter des Pitch Perfect-Stars bereits aus, wie happy ihre Partnerin sie macht: "Rebel geht es aktuell einfach wunderbar – ich habe sie noch nie so glücklich gesehen."

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Star

Anzeige

APEX / MEGA Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de