Im durchsichtigen Negligé: Ireland Baldwin zeigt Babybauch

Ireland Baldwin (27) hat nichts zu verbergen! Die Tochter von Alec Baldwin (64) und Kim Basinger (69) erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Freund, dem Musiker André Allen Anjos, der unter seinem Künstlernamen RAC bekannt ist. Gemeinsam mit ihm zog das Model von Kalifornien nach Oregon. Dort gründete es im Jahr 2021 die Lifestyle-Marke "Good Times". Jetzt rührt Ireland im Internet mit einem provokanten Schnappschuss die Werbetrommel für ihr Label: Sie lässt die Hüllen fallen!

Auf neuen Bildern ihres Instagram-Kanals modelt Ireland in Vintage-Kleidung, die in ihrer Boutique in Oregon verkauft werden soll. Ein Foto zeigt Alec Baldwins Tochter dabei äußerst freizügig in einem rosafarbenen durchsichtigen Negligé. Darunter lässt sich bereits eine süße kleine Babykugel erkennen. Die baldige Mama hat ihre Nippel auf den Bildern mit roten Feuerherz-Emojis verdeckt und ihren Intimbereich ziert eine pinke Blüte. Dabei gibt sie außerdem den Blick auf ihre vielen Tattoos frei – unter anderem eine Schlange, die auf ihrem Unterarm prangt.

Ihren heißen Schnappschuss postete die 27-Jährige nur ein paar Tage nachdem bekannt wurde, dass sich ihr Vater Alec wegen fahrlässiger Tötung im Fall der am Filmset erschossenen Halyna Hutchins (✝42) verantworten muss. Der Schauspieler selbst hat sich bisher noch nicht zu den Anklagen zu Wort gemeldet. Doch augenscheinlich muss der 64-Jährige schon bald vor Gericht.

Anzeige

Instagram / rac Ireland Baldwin mit ihrem Partner RAC, 2021

Anzeige

Instagram / irelandirelandireland Ultraschallbild von Ireland Baldwin

Anzeige

Getty Images Ireland und Alec Baldwin

Anzeige

Wie gefällt euch das Selfie von Ireland? Total gut! Ist nicht so mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de