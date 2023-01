Nach Bolognese-Gate und Co.: Wer ist Dschungelcamp-Favorit?

Heute fliegt wieder jemand aus dem Camp! Am Montagabend wurden Zuschauer beim Dschungelcamp enttäuscht zurückgelassen: Keiner der Kandidaten musste die Show verlassen. Die Zuschaueranrufe sollen für die Sendung am Dienstagabend gelten, erklärte Moderatorin Sonja Zietlow (54). Im Dschungel hat sich in Folge elf so einiges getan. Wer führt die Beliebtheitsskala aktuell an? Promiflash möchte von euch wissen, wer jetzt euer Favorit ist!

Papis Loveday (46), Lucas Cordalis (55) und Luigi Birofio (23) mussten zur Dschungelprüfung antreten, wonach sich Lucas als "der Stärkste im Camp" bezeichnete. Das kam bei einigen Zuschauern nicht gut an. Außerdem tischte Claudia Effenberg (57) ihren Mitcampern eine Lüge auf, um sich an Gigi und Cosimo Citiolo (41) zu rechen. Sank sie damit auf der Beliebtheitsskala nach unten?

Nachdem Tessa Bergmeier (33), Markus Mörl (63) und Verena Kerth (41) die Show verlassen haben, kämpfen noch Papis Loveday, Lucas Cordalis, Gigi Birofio, Claudia Effenberg, Cosimo Citiolo, Jana Urkraft (43), Jolina Mennen (30), Cecilia Asoro und Djamila Rowe (55) um den Sieg. Wem gönnt ihr die Krone Stand jetzt am meisten? Gebt eure Meinung unten ab!

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe und Claudia Effenberg bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

RTL Die Kandidaten des Dschungelcamps 2023

RTL Cecilia Asoro und Gigi Birofio im Dschungelcamp

