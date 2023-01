"Albtraumfahrt": So viele Sterne holt das Dschungel-Trio!

Können Luigi Birofio (23), Lucas Cordalis (55) und Papis Loveday (46) genügend Sterne für sich und ihre Camp-Kollegen klarmachen? Am elften Tag müssen die Reality-TV-Stars als Trio in die Dschungelprüfung. Nachdem Cecilia Asoro die vergangene Challenge "Sturzfluch" mit Bravour im Alleingang gemeistert hatte, gilt es in der heutigen Prüfung mit Teamarbeit zu glänzen. Doch wie viel können die drei Dschungel-Musketiere ihren Camp-Mitbewohnern mit ihrer heutigen Leistung auf den Teller zaubern?

"Seid gegrüßt, ihr Aussinauten", begrüßt Moderatorin Sonja Zietlow (54) Gigi, Lucas und Papis zur heutigen Dschungelprüfung "Albtraumfahrt". Dabei wurden die drei Anwärter der diesjährigen Dschungelkrone in drei verschiedene Boxen untergebracht, die übereinandergestapelt waren. Während Papis sich an Pythons, Krokodilen, Eidechsen und Schlammkrabben vorbei an die Sterne kämpfen musste, mussten die schließlich weiter über Lucas bis in die obere Box zu Gigi manövriert werden – und die wurden immer wieder von reichlich Dschungelgeziefer überrascht.

"Ey, das sind ja Dinosaurier", erschreckt sich der einstige Temptation Island V.I.P.-Star zwischendrin. Nach anfänglichen Schwierigkeiten rocken Gigi, Lucas und Papis die heutige Dschungelprüfung jedoch und können innerhalb von zehn Minuten so manche Sterne sichern. Am Ende verlässt das Trio die "Albtraumfahrt" in Richtung Riesenmehlwürmer und Ameisen mit sechs Sternen!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio in der Dschungelprüfung "Albtraumfahrt"

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Lucas Cordalis in der Dschugelprüfung "Albtraumfahrt"

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Papis Loveday in der Dschungelprüfung "Albtraumfahrt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de