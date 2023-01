Nach Dschungel-Tränen: Dana bestätigt Beziehung mit Gigi!

Jetzt ist es also doch offiziell! Der Realitystar Gigi Birofio (23) kämpft aktuell im Dschungelcamp um die heiß begehrte Krone. Je länger die Kandidaten im australischen Dschungel ausharren, desto härter wird es. Der Ex on the Beach-Star vergoss sogar schon einige Tränen, da er seine Liebste vermisst. Und dass, obwohl er kürzlich noch behauptet hatte, dass er mit Dana Feist noch gar nicht zusammen sei. Jetzt meldete sich seine Flamme zu Wort und bestätigte: Sie ist mit Gigi zusammen!

Gegenüber Bild sprach die Are You The One?-Kandidatin darüber, was sie empfunden hatte, als sie den 23-Jährigen im TV um sie weinen sah: "Um ehrlich zu sein, ich war völlig von den Socken und sehr gerührt, dies plötzlich im Fernsehen zu hören. Ich gebe zu, dass auch bei mir kein Auge trocken blieb. Ich vermisse ihn jetzt umso mehr." Die Frage, warum Gigi die Liebe bisher geheim gehalten hatte, beantwortete die Oldenburgerin: "Wir wollten aus unserer Beziehung keine so große Sache machen. Daher bin ich erst mal zu Hause geblieben. Denn ich drücke ihm auch von hier jeden Abend ganz fest die Daumen und bin sehr stolz auf meinen 'Tarzan'."

Noch Anfang des Monats hatte Gigi zu einem Foto mit Dana auf Instagram geschrieben: "Ich verbringe sehr viel Zeit mit einem Menschen und sie macht mich auch glücklich, aber alles entspannt. Wenn der Zeitpunkt da ist, werdet ihr es schon erfahren." Den Zeitpunkt hat Dana ihm nun wohl vorweggenommen.

RTL Luigi Birofio im Dschungelcamp 2023

RTL / Markus Hertrich Dana, "Are You the One?"-Kandidatin

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV Europe Music Awards

