Nach fünf Jahren Rosenkrieg: Peter Maffay ist geschieden!

Peter Maffay (73) kann nun endlich mit seiner Vergangenheit abschließen. 1999 hatte der Musiker Tania kennen und lieben gelernt. Vier Jahre später hatte das Paar dann den nächsten Schritt gewagt und sich das Jawort gegeben. Doch 2015 folgte überraschend die Trennung. Die Scheidung wurde 2017 eingereicht – seither herrschte ein Rosenkrieg zwischen dem einstigen Paar. Dieser hat jetzt aber wohl ein Ende: Peter Maffay ist nun offiziell geschieden!

Wie Bild am Sonntag berichtet, haben die Richter nun ein endgültiges Urteil im Streit um den Unterhalt gefällt und damit die Scheidung besiegelt. So müsse der Musiker im Rahmen eines Vergleichs eine Abfindungssumme in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro an seine Ex-Frau zahlen. Zudem wurde der 48-Jährigen auch die einstige Familienvilla zugesprochen. Anders als erhofft bekomme Peter von seiner Ex jedoch kein Geld.

Einer Hochzeit mit seiner aktuellen Partnerin Hendrikje Balsmeyer (35) stünde somit nun nichts mehr im Wege. Doch ob eine erneute Eheschließung für den 73-Jährigen infrage kommt, ist unklar. Im Interview mit Bunte antwortete er darauf im vergangenen Jahr: "Wir sind eigentlich seit dem ersten Tag verheiratet. Uns war es von Beginn an klar, dass wir zusammengehören."

Getty Images Peter Maffay, Musiker

Agen / BACKGRID Peter Maffay mit seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer

Getty Images Peter Maffay, Sänger

