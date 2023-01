Nicht angeschnallt: Lena Meyer-Landrut kassiert Shitstorm

Damit hat Lena Meyer-Landrut (31) wohl nicht gerechnet. Eigentlich ist die Sängerin ein echter Sonnenschein. In der Öffentlichkeit zeigt sie sich stets gut gelaunt und nahbar. Im Netz gibt sie ihren Fans hin und wieder auch kleine Eindrücke aus ihrem Privatleben. Doch ihr Content sorgt offenbar nicht immer für Begeisterung bei ihren Followern: Weil sie sich in einem Video im Auto nicht anschnallt hatte, kassierte sie jetzt einen mächtigen Shitstorm.

Bei Instagram teilte Lena ein Video von sich auf der Rückbank eines Autos. Während die "Satellite"-Interpretin Späße mit der Kamera machte, fiel ihren Fans vor allem der fehlende Gurt auf. "Anschnallen wird auch überbewertet", meinte ein User. Und ein anderer wird noch etwas kritischer: "Das soll ein Vorbild für das Kind sein?" Ihre Follower schienen der Meinung zu sein, dass die gebürtige Hannoveranerin ihre Vorbildfunktion hier nicht erfülle. Andere wiederum stellten sich auch hinter sie und meinten, sie habe sich vielleicht nur kurz für das Video abgeschnallt. "Sie hat einen minimalen Fehler gemacht. Cancelt sie bitte", schrieb ein Fan ironisch.

Im Oktober sorgte Lena schon einmal für Gesprächsstoff, als sie sich einen komplett neuen Look zulegte. Bei einem Auftritt stand die 31-Jährige in einem engen, zweiteiligen Kleid mit extrem glatten, kurzen Haaren und dunklem Lippenstift auf der Bühne. Ein zu großer Unterschied zu der Lena, die in jungen Jahren durch den Sieg beim Eurovision Song Contest berühmt wurde, fanden ihre Fans.

