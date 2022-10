Lena Meyer-Landrut sorgt mit neuem Look für Gesprächsstoff

Lena Meyer-Landruts (31) neuer Look ruft gemischte Reaktionen hervor. Seit rund 13 Jahren steht die ehemalige Eurovision Song Contest-Gewinnerin nun schon auf der Bühne. Eines ihrer Markenzeichen war dabei stets ihre lange dunkle Mähne. Doch von der trennte sich die Sängerin vor einigen Wochen. Nun trägt die "Wild & Free"-Interpretin ihre Haare kurz. Lenas Fans sind sich allerdings noch nicht ganz sicher, was sie davon halten sollen.

Bei der EM-Qualifikations-Auslosung am vergangenen Sonntag präsentierte sich die 31-Jährige in einem supersexy Outfit, bestehend aus einem mit Perlen besetzten BH und einem weißen langen Rock. Ihre Bühnengarderobe rundete Lena mit ultraglatten Haaren und einem dunkelroten Lippenstift ab. Während sich viele Fans unter einem Foto des Outfits auf Instagram von dem Aussehen der Ex-The Voice Kids-Coachin begeistert zeigten, fanden andere Nutzer keinen Gefallen an ihrer Veränderung. "Vollkommene Verwandlung, das ist nicht mehr die Lena, die wir kennen. Ist zwar sehr hübsch, mir aber zu divamäßig", schrieb beispielsweise ein Follower. "Ich habe sie gar nicht erkannt", lautete ein weiterer Kommentar.

Besonders das Outfit schien bei den Usern für Gesprächsstoff zu sorgen, denn von der Kurzhaarfrisur waren ihre Fans eigentlich ganz angetan gewesen. In einer Promiflash-Umfrage hatten 81,9 Prozent angegeben, dass sie den neuen Look fantastisch fänden. Nur 439 von insgesamt 2.419 Teilnehmenden gefielen Lenas lange Haare besser.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut mit kurzen Haaren

