Skandal bei DSDS: Katja Krasavice findet deutliche Worte

Jetzt bezieht Katja Krasavice (26) Stellung! Jill Langes (22) DSDS-Auftritt sorgt aktuell für heftige Diskussionen im Netz. Der Grund? Die Ex on the Beach-Bekanntheit wollte in dem Format eigentlich nur ihr Gesangstalent zeigen, wurde von Dieter Bohlen (68) aber wegen ihrer Reality-TV-Vergangenheit heftig kritisiert. Der Musikproduzent ging sogar noch einen Schritt weiter und fragte die Influencerin direkt nach der Anzahl ihrer bisherigen Sexpartner. Katja schlug sich bereits während des Gesprächs auf Jills Seite. In einem Statement fand die Musikerin nun klare Worte!

Im Interview mit Bild schilderte die 26-Jährige nun ihre Sicht der Dinge. "Das, was Dieter sagt, denken sich leider fast alle Ü-50-Männer. [...] Das ist leider kein Einzelfall", meinte sie. Katja wolle den Poptitan nicht in Schutz nehmen – im Gegenteil. Sie glaube aber, dass er sich auch in Zukunft nicht ändern werde. "Es ist fast unmöglich, Männer über 50 zu verändern, auch wenn ich täglich dafür kämpfe", gab sie ehrlich zu.

Umso wichtiger sei es der "Doggy"-Interpretin, der heutigen Generation zu zeigen, dass Dieters Verhalten nicht okay war. "Wir sind Frauen, die stärker sind, lauter sind und wir verstecken uns für niemanden", stellte Katja klar und fügte hinzu: "Deshalb meinte ich auch zu Jill, dass sie so sein soll, wie sie ist und sich nicht verstellen soll für andere, und dass sie nichts Schlimmes tut."

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange (r.) mit Lars Maucher bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Star

