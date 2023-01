95. Oscars: "Im Westen nichts Neues" ist neunmal nominiert!

Die Nominierten stehen fest! In diesem Jahr werden zum 95. Mal die Oscars verliehen. Vor wenigen Tagen verkündete die Academy, welche Stars und Filme in diesem Jahr ins Rennen gehen: Darunter ist auch der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" – mit insgesamt neun Nominierungen! Zum ersten Mal wird damit auch ein deutscher Streifen in der Kategorie "Bester Film" nominiert. In der Nacht vom 12. auf den 13. März findet die Verleihung statt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de