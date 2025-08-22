Nach zwölf Jahren: Sasha ist im Rockabilly-Alter-Ego zurück

Nach einer beeindruckend langen Pause von zwölf Jahren ist es endlich soweit: Sasha (53) übergibt seinem Alter Ego Dick Brave wieder das Rampenlicht. Der beliebte Rockabilly-Star gibt am 23. August in der Giovanni Zarrella Show sein Comeback. Dabei wird er seine Haare wie gewohnt in einer imposanten Elvis-Haartolle stylen. Im Bild-Interview verrät der Draufgänger, wie er seine Auszeit verbracht hat: "Ich war Stuntman mit einem Motorrad in einer Stunt-Show, habe als Cowboy auf einer Farm gearbeitet, war aber auch auf einer Alm und habe eigenen Käse hergestellt."

Nach diesen Abenteuern sei Dick nun bereit, sich wieder voll und ganz der Musik zu widmen. Neben dem Auftritt in Giovanni Zarrellas (47) Fernsehshow dürfen sich seine Fans auch auf ein neues Album und eine Klubtour freuen. "Auf meinem Comeback-Album wird es die größten Comeback-Songs aller Zeiten geben – in meinem ganz eigenen Sound", teaserte der Rocker im Gespräch mit der Tageszeitung an.

Dick Brave ist für Sasha mehr als nur eine Kunstfigur – er ist eine Hommage an den unvergesslichen Sound der 50er. Bereits in den 2000ern machte er damit Furore und begeisterte das Publikum, bevor er 2013 in den Ruhestand ging. Der Name ist eine Anlehnung an die Legende Nick Cave (67), von dem Sasha einst ein Plakat sah. Der Interpret spricht von seinem Alter Ego als einer ganz eigenen Persona. Auf seiner Website wurde sogar extra eine eigene Biografie verbreitet. Darin wurde er als Kanadier beschrieben, der nach Erfolgen in Nordamerika auch in Deutschland musikalisch durchstarten wollte.

IMAGO / Panama Pictures Dick Brave alias Sasha

Getty Images Sasha, Dezember 2020

Instagram / radiographia Musiker Sasha und sein Sohn Otto