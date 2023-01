Wieder mit Niko zusammen? Michèle de Roos spricht Klartext

Sind Niko Griesert (32) und Michèle de Roos wieder ein Paar? Nach den Bachelor-Dreharbeiten 2021 gaben der IT-Projektmanager und die Influencerin ihrer Liebe eine Chance. Sie zogen sogar zusammen, doch im August 2022 war plötzlich Schluss. Die ehemalige Rosenanwärterin suchte sich daraufhin eine neue Bleibe. In den vergangenen Monaten verbrachten die ehemaligen Turteltauben aber viel Zeit miteinander. Sind sie inzwischen wieder zusammen? Michèle sprach nun Klartext!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 29-Jährige jetzt die Fragen ihrer Community. Natürlich wollten viele Follower von ihr wissen, ob Niko und sie mittlerweile wieder zueinandergefunden haben. "Wir verstehen uns nach wie vor sehr gut und er war in den letzten Wochen auch eine große Unterstützung für mich, wofür ich ihm sehr dankbar bin", gab Michèle preis. Offiziell zusammen sind die beiden aber wohl nicht.

Erst vor wenigen Tagen waren die Kölnerin und der ehemalige Rosenkavalier sogar zusammen im Urlaub. Gemeinsam mit den Reality-TV-Stars Maxime Herbord (28), Leander Sacher (25), Tim Stammberger (28) und Laura Michelle hatten sie sich eine Auszeit im Zillertal in Österreich gegönnt. Der Trip schien ihnen jedenfalls viel Spaß gemacht zu haben. "Es hat sich einfach so gelohnt", hatte Niko in seiner Story geschwärmt.

Instagram / thats.mi Michèle de Roos, Ex-Bachelor-Girl

Getty Images Niko Griesert, Ex-Bachelor

Instagram / lauramichelleee Niko Griesert, Michèle de Roos, Laura Michelle und Tim Stammberger im Winterurlaub 2023

