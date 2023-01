Doch nicht schwanger? Charlotte Casiraghi in Paris unterwegs

Charlotte Casiraghi (36) heizt die Gerüchteküche weiter an. Die Tochter von Caroline von Hannover (66) ist stolze Zweifachmama. Mit ihrem Ex hat sie den achtjährigen Raphael – sie und ihr jetziger Ehemann Dimitri Rassam sind Eltern von Balthazar, der 2018 auf die Welt kam. Laut französischen Medien erwartet das Paar jetzt weiteren Nachwuchs. Bisher hat sich die Royal-Lady nicht dazu geäußert. Jetzt wurde Charlotte in Paris gesichtet.

Neueste Schnappschüsse zeigen die Monegassin beim Verlassen der Chanel Haute Couture Show, die im Rahmen der Fashion Week in der französischen Hauptstadt stattfand. Dabei war das Augenmerk hauptsächlich auf die Körpermitte der 36-Jährigen gerichtet, die sie geschickt kaschiert hatte. Ob absichtlich gewählt oder nicht: Charlotte trug einen rosafarbenen Hosenanzug, der eine mögliche Wölbung erfolgreich verdecken konnte.

Das französische Magazin Voici berichtete Anfang des Jahres, dass die Bilder, die die Gerüchte bestätigen sollen, erstmals im spanischen Fernsehen zu sehen waren. Demnach soll Charlotte in einem braunen Badeanzug und einem Babybauch zu sehen gewesen sein. Der Palast hält sich diesbezüglich bedeckt.

Getty Images Dimitri Rassam und Charlotte Casiraghi auf dem Rosenball 2019

KCS Presse / MEGA Charlotte Casiraghi bei der Pariser Fashion Week

Getty Images Charlotte Casiraghi, Mai 2022

