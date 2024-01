Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam sollen getrennt sein

Es soll bei Charlotte Casiraghi (37) und ihrem Mann kriseln. Die Nichte von Fürst Albert II. von Monaco (65) ist seit 2017 mit Dimitri Rassam liiert. Im Oktober des darauffolgenden Jahres kam ihr erster gemeinsamer Sohn auf die Welt. Seit 2019 sind die Royal-Lady und der Filmproduzent verheiratet. Berichten zufolge soll die Ehe der beiden unter keinem guten Stern stehen – Charlotte und Dimitri sollen getrennt sein!

Laut der Pariser Zeitschrift Voici soll sich das Paar zwei Tage nach Weihnachten in die Haare bekommen haben. "Dimitri hat sich über sie lustig gemacht, was Charlotte alles andere als lustig fand", erklärte ein Insider. Es sei zur lauten Auseinandersetzung gekommen, wie die Quelle berichtete: "Er ist gegangen, nachdem er die Tür zugeknallt hatte und ließ sie mit den Kindern allein in Monaco. Sie hatte gerade noch Zeit, ihm hinterher zu schreien 'Es ist aus!'" Seit diesem Streit sollen Charlotte und Dimitri sich nicht mehr gesehen haben.

Im April vergangenen Jahres hatte sich der 42-Jährige kritisch über die Ehe geäußert. In der Talkshow "Quelle époque!" erklärte Dimitri, dass er und Charlotte zufrieden seien. Allerdings habe er die Bitte, nicht nur darauf "reduziert" zu werden, mit einer Blaublüterin verheiratet zu sein.

Getty Images Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam in Cannes, Mai 2023

Getty Images Charlotte Casiraghi bei der Pariser Fashion Week

Getty Images Dimitri Rassam und Charlotte Casiraghi auf dem Rosenball 2019

