Royales Weiß: So schön strahlt Charlotte Casiraghi in Cannes

Seit dem 14. Mai laufen die 77. Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Für das Spektakel zeigen sich die Stars einmal mehr von ihrer besten Seite – so unter anderem Charlotte Casiraghi (37), die in einem Traum in Weiß auf dem roten Teppich erschien. Die Tochter von Caroline von Hannover (67) präsentierte sich in einem eleganten Kleid mit quadratischem Ausschnitt und Meerjungfrau-Silhouette. Mit dem gewagten Oberschenkelschlitz auf der Vorderseite sorgte sie für einen besonderen Hingucker.

Den glamourösen Look kombinierte die 37-Jährige mit langen weißen Perlenohrringen und einer silberglitzernden Clutch. Darüber hinaus entschied sich Charlotte bei der Veranstaltung wie gewohnt für ein natürliches Make-up ohne viel Schnickschnack. Durch einen dezenten Lippenstift in Rot kam ihr Gesicht besonders gut zur Geltung. Ihre voluminösen Haare trug die Beauty schlichtweg offen.

Die Brünette ist die Enkeltochter von Fürst Rainier von Monaco (✝81) und Fürstin Gracia Patricia (✝52). Auf Wunsch ihrer Mutter Caroline erhielt sie – ebenso wie ihre Geschwister Andrea (39) und Pierre (36) – keinen Adelstitel. Seit der Geburt von Erbprinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9) sowie der Kinder ihrer zwei Brüder steht sie auf Platz elf der monegassischen Thronfolge.

Getty Images Charlotte Casiraghi in Cannes, Mai 2024

Getty Images Charlotte Casiraghi im Oktober 2023

