Nach Ehe-Aus: Charlotte Casiraghi soll neuen Partner haben

Ist sie etwa schon wieder in festen Händen? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Charlotte Casiraghi (37) und ihr Mann Dimitri Rassam getrennt sein sollen. Nach einem Streit kurz vor Weihnachten soll sich das Ehepaar nicht mehr gesehen haben. Die Nichte von Fürst Albert II. von Monaco (65) scheint darüber jedoch nicht allzu traurig zu sein. Charlotte soll bereits einen neuen Partner haben!

Die französische Zeitschrift Voici berichtet, dass die 37-Jährige mit dem Schriftsteller Nicolas Mathieu zusammen sein soll. In der vergangenen Woche wurde der Franzose dabei beobachtet, wie er das Haus von Charlotte verließ. Zuvor soll er dort die Nacht verbracht haben. Bisher äußerten sich weder Charlotte noch Nicolas öffentlich zu den Gerüchten.

Mit Büchern wie "And Their Children After Them" oder "Aux animaux la guerre" wurde Nicolas berühmt. Im Jahr 2018 wurde er mit dem renommierten Literaturpreis Prix Goncourt ausgezeichnet. Privat hat der Autor einen zehnjährigen Sohn namens Oscar aus seiner ersten Ehe.

Getty Images Nicolas Mathieu, Schriftsteller

Getty Images Charlotte Casiraghi bei der Pariser Fashion Week

Getty Images Charlotte Casiraghi, 2024

