Gefängnisstrafe? Für Alec und Hilaria Baldwin unvorstellbar

Alec Baldwin (64) wurde am vergangenen Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung in New Mexico angeklagt. Die Entscheidung folgte einem mehr als einjährigen Ermittlungsverfahren im Fall der zu Tode gekommenen Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set seines Films "Rust". Bei einer Verurteilung drohen dem gebürtigen New Yorker bis zu fünf Jahre Gefängnis. Der Gedanke an eine Freiheitsstrafe soll Alec und seine Frau Hilaria (39) in Panik versetzen!

"Alec ist fassungslos und absolut am Boden zerstört", verriet ein Insider über den 64-jährigen Emmy-Gewinner gegenüber UsWeekly. "Er versucht, stark zu bleiben, aber es ist eine echte Herausforderung für ihn, wenn er das Ausmaß dieser Entscheidung begreift." Allein der Gedanke an eine mögliche Gefängnisstrafe bereite ihm und seiner Ehefrau Bauchschmerzen. "Sie können sich dieses Szenario nicht einmal vorstellen und sagen sich gegenseitig, dass dies auf keinen Fall passieren kann", erzählte die Quelle weiter.

Der Anwalt von Alec hat sich bereits mit einem Statement zu Wort gemeldet und erklärte, dass sein Mandant gegen die Anklage vorgehen werde. Den Entschluss der Staatsanwaltschaft sehe er als Justizirrtum, der den tragischen Tod von Halyna verzerre.

ActionPress / Getty Images Collage: Halyna Hutchins und Alec Baldwin

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern in New York 2022

Getty Images Alec Baldwin im Oktober 2021

